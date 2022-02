Niklas Schröder (33) hat einen Schicksalsschlag zu verkraften. Erst im September des vergangenen Jahres ist der ehemalige Bachelorette-Kandidat selbst Vater geworden. Sein eigener Papa bereitete dem Reality-TV-Star jedoch schon seit einer Weile Sorgen. Der Influencer berichtete von dessen gesundheitlichen Problemen. Nun wandte sich Nik mit traurigen Neuigkeiten an seine Fans im Netz: Er hat seinen Vater verloren und zieht sich für eine Weile zurück.

In seiner Instagram-Story verabschiedete sich der 33-Jährige von seinem Vater. "Ruhe in Frieden, Papa. Ich werde immer dein kleiner Junge bleiben und deinem Wort folgen und ein guter Mann und Papa sein", schrieb Nik. Der gebürtige Emsländer muss gerade eine schwere Zeit durchstehen. "Die letzten Tage waren für mich bis jetzt die schlimmsten Tage in meinem Leben", räumte er ein.

Auch in der kommenden Zeit wird sich Nik wohl nicht allzu oft bei seinen Followern melden. "Ich nehme mir ein wenig Zeit für mich. Vielleicht brauche ich ein bis zwei Tage, vielleicht länger", kündigte er an und bedankte sich für das Mitgefühl und Verständnis seiner Community.

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder mit seiner Tochter Hailey im Februar 2022

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder, TV-Star

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de