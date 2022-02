Ist zwischen Shailene Woodley (30) und Aaron Rodgers (38) etwa doch nicht alles aus und vorbei? Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider, dass sich die Schauspielerin und der Sportler getrennt haben. Aaron soll den Football immer an erste Stelle gesetzt und kaum noch Zeit mit seiner Verlobten verbracht haben. Wenige Tage später wurde Shailene ohne ihren Ring gesehen. Doch jetzt waren die beiden wieder zusammen unterwegs.

E! News liegt ein Foto vor, das Shailene und Aaron gemeinsam in einem Café in Los Angeles zeigt. Sie sollen dort zum Frühstücken gewesen sein und draußen zusammen an einem Tisch gesessen haben, wie ein anonymer Tippgeber mitteilte. Allzu lange haben sie sich dort jedoch nicht aufgehalten.

Böses Blut scheint zwischen den beiden so oder so nicht zu fließen. Erst vor wenigen Tagen betonte Aaron in der "Pat McAfee Show", dass er von der Big Little Lies-Darstellerin sehr viel gelernt habe: "Sie ist eine unglaubliche Frau, talentiert, schlau, freundlich. Sie hat mir gezeigt, wie bedingungslose Liebe aussieht und das ist ein großes Geschenk." Eine Partnerin wie sie mache das Leben viel angenehmer.

Shailene Woodley, Schauspielerin

Shailene Woodley und Aaron Rodgers

Aaron Rodgers bei den Nickelodeon Kids' Choice Sports Awards 2018

