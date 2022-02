Welcher Let's Dance-Kandidat hat die Nase vorn? In der vergangenen Woche fand die sogenannte Kennenlern-Show statt, in der die 14 Stars erfahren haben, mit welchem Profitänzer sie in der Staffel auftreten werden. Im Netz gaben einige von ihnen Einblicke in ihr hartes Training – immerhin geht es um den Titel "Dancing Star 2022". Doch wer hat diesbezüglich bei dem Publikum wohl die besten Chancen?

Amira Pocher (29) konnte die Zuschauer in der vergangenen Show offenbar schon ziemlich von sich überzeugen: Die Moderatorin erhielt die meisten Anrufe und ergatterte damit das goldene Ticket, das sie und ihren Tanzpartner Massimo Sinató (41) in dieser Woche vor dem Rauswurf schützt. Ebenfalls gesafet ist Hardy Krüger jr. (53) – der Schauspieler muss krankheitsbedingt aussetzen. In einer früheren Promiflash-Umfrage lag er in Sachen Beliebtheit jedoch nur im Mittelfeld. Deutlich besser sah es dagegen für Timur Ülker (32), Janin Ullmann (40) und René Casselly (25) aus.

Darüber hinaus ist auch Mathias Mester (35) schon ein richtiger Publikumsliebling. Seine Tanzpartnerin Renata Lusin (34) rechnet ihm zudem hohe Gewinnchancen aus. Doch auch Cheyenne Ochsenknecht (21), Michelle, Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49), Mike Singer (22), Riccardo Basile (30), Bastian Bielendorfer (37), Sarah Mangione (31) und Caroline Bosbach (32) arbeiten hart, um ihrem Ziel "Let's Dance" 2022 zu gewinnen, ein Stückchen näher zu kommen. Doch wen wollt ihr in der nächsten Folge sehen? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Timur Ülker bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

