Amira Pocher (29) hat den vollen Rückhalt ihres Mannes. Die Frau von Oliver Pocher (44) ist aktuell Teil der 15. Staffel von Let's Dance. Dort macht sie von Anfang an eine gute Figur. Schon in der Kennenlernshow konnte sich die Moderatorin das goldene Ticket sichern, das dafür sorgt, dass sie in der heutigen Show nicht rausfliegen kann – egal wie ihre Jurywertung ausfällt. Auch ihr Mann steht völlig hinter Amira. In den Werbepausen kann sich die stets aufgeregte Hobbytänzerin Halt bei Olli holen.

Fotos aus dem "Let's Dance"-Studio in Köln-Ossendorf zeigen Olli und Amira beim Turteln in der raren Zeit ohne die Filmkameras. Die dunkelhaarige Schönheit wurde dabei abgelichtet, wie sie ihrem Herzblatt durch die Haare wuschelt. Dabei trug sie schon ihr Tanz-Outfit – ein glitzergrünes Kleid mit langen Fransen von Designerin Katia Convents.

Auch Olli machte sich über seinen Look Gedanken. Unter einem Sakko trägt er ein T-Shirt, auf dem die ukrainische Flagge in Herzform zu sehen ist. Ein ähnliches Zeichen setzt auch Motsi Mabuse (40) mit einer Ukraine-Schleife an ihrer Robe.

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Getty Images Amira und Olli Pocher in einer Pause bei "Let's Dance"

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

