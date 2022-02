Britney Spears (40) plant ihr großes Comeback. Die Sängerin steckte 13 Jahre lang in der Vormundschaft durch ihren Vater fest und war massiv in ihrer künstlerischen Freiheit eingeschränkt. Nachdem sie den Gerichtsprozess gegen ihn gewonnen hat, will sie nun den Thron als Popsängerin zurückerobern und überlegt sich schon einige Strategien: Werden Britneys Pläne für ein Interview mit Oprah Winfrey (68) jetzt konkreter?

Die Moderatorin ist dafür bekannt, mit Promis über pikante Details zu quatschen und einige Geheimnisse zutage zu fördern: So sprach sie bereits sowohl mit Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) über das britische Königshaus als auch mit Adele (33). Diese nutzte die Gunst der Stunde und promotete so ihr neues Album – und damit liebäugelt auch Britney! "Natürlich hat ihr gefallen, was Adele mit Oprah gemacht hat, indem sie Musik und Interviews für ein Special gemischt hat", gab ein Geschäftspartner gegenüber The Sun zu.

Genaueres hat die "Toxic"-Sängerin jedoch noch nicht geplant, aber an Ideen mangelt es ihr definitiv nicht! "Sie übernimmt die Führung mit ihren Ideen, wie sie ihre Rückkehr angehen will, angesichts des Interesses von Fans und Medien an ihrer Reise", erklärte der Insider.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Adele bei einem Konzert in Sydney

Getty Images Britney Spears, Sängerin

