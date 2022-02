Ganz schön frostige Stimmung zwischen Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28). Nachdem sich das einstige Bachelor in Paradise-Pärchen 2019 ineinander verliebt hatte, folgte rund ein Jahr später der große Knall. Bei Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen traf das Ex-Couple jetzt wieder aufeinander und weigerte sich entschieden, einander zu begrüßen und ein Bett zu teilen. Im Promiflash-Interview verriet Carina, dass es dafür eine gute Erklärung gibt.

Carina und Serkan scheint ihre Internet-Schlammschlacht noch tief in den Knochen zu stecken. Obwohl sich alle anderen Kandidaten nach ihrer Ankunft in der TV-Villa unterhalten haben, dachte das einstige Influencer-Pärchen nicht einmal daran, auch nur ein Wort miteinander zu wechseln. "Ich hatte einfach nicht das Bedürfnis, meine Ex so zu begrüßen, wie es alle anderen gemacht haben. Wir haben kein gutes Verhältnis, und da gab es auch keinen Grund zum Begrüßen", findet Serkan im Gespräch mit Promiflash. Das sieht auch Carina ähnlich: "Da waren noch genug andere Leute in der Villa, mit denen ich reden konnte", erklärt die gelernte Tierarzthelferin in einem separaten Interview unbeeindruckt.

Für ihren Bett-Boykott hat Carina jedoch eine ganz einfache Erklärung: "Ich wollte nicht mit Serkan in einem Bett schlafen, weil ich zu Hause mit jemandem viel Zeit verbringe und es ihm gegenüber aus Respekt nicht machen wollte", plaudert Carina aus. Sich das Schlafgemach mit ihrem Ex zu teilen, stand für die Influencerin deshalb zu keinem Zeitpunkt zur Debatte.

