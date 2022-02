Iris Abel (53) vermisst ihre Mutter. Vor 23 Jahren musste die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin einen schweren Verlust verkraften: Ihre Mutter starb an den Folgen ihrer Krebserkrankung im Alter von 67 Jahren. Auch heute fällt es der Niedersächsin manchmal noch schwer, damit umzugehen. Das machte Iris nun noch einmal anlässlich des eigentlich 90. Geburtstags ihres geliebten Familienmitglieds deutlich und teilte im Netz rührende Worte.

Auf Instagram veröffentlichte die 53-Jährige ein Video, in dem sie im Kerzenschein alte Bilder von sich und ihrer Mutter zeigt. "Ach Mama, wir hätten doch noch so viele schöne Jahre zusammen haben können und ich hätte dich noch so gebraucht – deine Liebe, deine Wärme, deine Ratschläge", betonte die Frau von Uwe Abel (52) in der Bildunterschrift. All das könne nur eine Mutter ihrem Kind geben.

Darüber hinaus erzählte Iris, dass sie sich sicher sei, ihrer Mutter später noch einmal begegnet zu sein: "Zwei Tage nach deinem Tod bin ich nachts aufgewacht durch eine Berührung an meiner Schulter und ich habe gespürt, dass du da bist, um dich zu verabschieden." Sie glaube, dass ihre Mama nun zusammen mit ihrer Oma im Himmel sei, auf einer Wolke im Himmel sitze und über sie wache: "Und da habt ihr auch Uwes Eltern und Großeltern getroffen und beschlossen, dass wir zusammengehören."

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Alte Fotos von Iris Abels Mutter

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Iris Abel, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Anzeige

ActionPress Uwe und Iris Abel im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de