Heidi Klum (48) und Bill Kaulitz (32) wissen sich die Zeit bei Flügen offenbar zu vertreiben! Seit über zwei Jahren ist das Model nun schon mit Tom Kaulitz (32) verheiratet. Damit spielt auch dessen Zwillingsbruder Bill eine große Rolle im Leben der vierfachen Mutter. Dass sich die drei blendend verstehen, ist kein Geheimnis – und offenbar frönen sie auch gerne gemeinsam dem Alkohol. Während eines Fluges haben Heidi und Bill sogar schon einmal den Wodka-Vorrat geleert!

In Tom und Bills Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichtete Letzterer von dem feuchtfröhlichen Flug mit der 48-Jährigen. Den Spirituosen waren er und Heidi bei dieser Reise auf keinen Fall abgeneigt. "Ich weiß noch, dass die wirklich zu uns meinten: 'Wodka – da haben Sie alles ausgetrunken leider'", amüsierte sich der Tokio Hotel-Sänger. Seine Trinkgefährtin sei schließlich auf Essen umgestiegen. "Heidi hatte dann richtig Hunger und meinte: 'Komm, ich will noch 'nen Spargel haben und hat sich dann Spargel bestellt", erzählte Bill weiter.

Womöglich hatte Heidi versucht, sich mit dem Wodka über ihre Flugangst hinwegzuhelfen. Wie sehr die Blondine darunter leidet, haben die Musiker ebenfalls bereits in ihrem Podcast besprochen. Weil sie sich geweigert hatte, in einem Propellerflugzeug zu den Germany's next Topmodel-Dreharbeiten zu fliegen, mussten sie sogar mit einer Fähre von Athen nach Mykonos reisen.

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im November 2019

Anzeige

Instagram / billkaulitz Heidi Klum und Bill Kaulitz

Anzeige

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de