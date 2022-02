Zieht es die Sängerin etwa weg aus ihrer Heimat Amerika? Erst Ende des vergangenen Jahres konnte sich Britney Spears (40) aus der Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (69) befreien. 13 Jahre lang hatte der 69-Jährige das Bestimmungsrecht über seine Tochter und ihr Vermögen. Nach einem nervenaufreibenden Prozess hat die "Hit Me Baby One More Time"-Interpretin endlich ihre Freiheit wieder. Und die will sie jetzt anscheinend richtig ausnutzen.

In einem Video, das die 40-Jährige auf Instagram veröffentlichte, zeigt sie sich beim Work-out mit verschiedenen Geräten. In der Beschreibung erklärt die Sängerin dazu, dass dies der einzige Ort sei, an dem sie schwitzen könne. "Ja, das bin ich, das dumme Mädchen, das sich wahnsinnig darauf freut, aus dem Haus zu sein und im Fitnessstudio zu tanzen", fährt die "Toxic"-Interpretin fort, wie The Sun berichtet. Das Leben sei zu kurz, meinte sie, "Seid albern und schüttelt, was eure Mama euch gegeben hat! Und schwitzt, als gäbe es kein Morgen!", ermutigt Britney ihre Fans. Sie beendet ihren Text mit einer ominösen Ankündigung: "Ziemlich bald muss ich mich vielleicht von Amerika verabschieden! Es ist für meine mentale Gesundheit, und ich lüge nicht!"

Hat Britney etwa vor, auszuwandern? Sie weiß es vermutlich selber nicht so genau, denn die Sängerin löscht den Beitrag zweimal. Einmal kurz nachdem sie ihn zum ersten Mal gepostet hatte und ein zweites Mal nicht lange danach. Gespannt warten ihre Fans nun darauf, was die Popsängerin mit ihrer neu gewonnen Freiheit anstellen wird.

Getty Images Britney Spears bei den Glaad Awards 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2021

