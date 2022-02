Amira Pocher (29) kann die Idee verstehen! Zuletzt sorgten Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) für ziemlich viel Trubel: Das Reality-TV-Pärchen machte öffentlich, in einer Fernsehshow nach einer Mutter für sein Baby suchen zu wollen. Diejenige soll das Kind austragen und mit den beiden zusammen großziehen. Dafür hagelte es Kritik und Vorwürfe, sie würden die Schwangerschaft vermarkten wollen. Doch Amira verteidigte nun Sam und Rafi: Sie findet die Idee gut, nur die Umsetzung fragwürdig!

Im gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!" mit ihrem Mann Oliver Pocher (44) sprach die Moderatorin über den jüngsten Shitstorm gegen Sam und Rafi. "Den Ansatz finde ich wirklich gut, die Frage ist nur: Muss man diese Frau im Fernsehen suchen?", erklärte sie. Denn Amira befürchtet, dadurch könnten die falschen Leute dem Aufruf folgen: "Weil das zieht ja auch immer Leute an, die es vielleicht nicht so wirklich ernst meinen oder vielleicht einfach nur geil darauf sind, in den Medien stattzufinden."

Ihr Mann sah die Sache jedoch etwas anders. "Ich finde es äußerst mittelmäßig, dass die beiden das machen", wetterte Olli. Der Comedian glaubt nicht, dass die zwei Eltern werden sollten: "Ob die dafür geeignet sind, überhaupt das zu machen, halte ich für sehr kompliziert." In einem Punkt waren sich Olli und Amira jedoch einig: Eine Fernsehsendung ist definitiv der falsche Ort, um nach der zukünftigen Mutter ihres Kindes zu suchen.

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Prominent"-Moderatorin

Anzeige

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek

Anzeige

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de