Sophia Thomalla (32) verrät, welchen Typ Mann sie mag! Die schöne Moderatorin datet nach ihrer gescheiterten Beziehung mit dem Fußballspieler Loris Karius (28) inzwischen den Tennis-Profi Alexander Zverev (24). Das Model und der Olympiasieger machen keinen Hehl aus ihrer Liebe – und begeistern ihre Fans regelmäßig mit süßen Turtelauftritten. Alex scheint seine Freundin so richtig glücklich zu machen! Wie Sophia jetzt verriet, steht sie auch allgemein total auf die Art von Tennisspielern...

In Paul Ripkes (41) Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" zog die Beauty jetzt über Fußballspieler her – und dass die meisten von ihnen totale Angeber wären. Dann ergänzte Sophia: "Ich finde es bei den Tennisspielern ganz angenehm, dass es nicht so ist – dass es nicht darum geht: Wer hat die teuersten Schuhe an? Wer hat die teuerste Uhr an?" Offenbar gefällt es ihr, dass Alex kein protziger Angeber-Typ ist!

Zuletzt hielt sich das Paar in Acapulco in Mexiko auf, wo Alex an einem Turnier teilnahm – Sophia hatte ihn dorthin begleitet. Was treibt die 32-Jährige in der Regel so, während ihr Freund sich auf die Spiele vorbereitet? In Mexiko schien sie sich nicht zu langweilen. "Wir sind in einem wunderschönen Hotel, wassernah. Es gibt glasklares Wasser, 35 Grad. Hier schmeiß' ich mir 'ne kurze Klamotte an und bräune mich und mach' nebenbei ein bisschen Business", schilderte sie im Podcast.

Instagram / sophiathomalla Moderatorin Sophia Thomalla und ihr Freund Alexander Zverev

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla auf den Malediven

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla im November 2021

