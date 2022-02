Serena Williams (40) legt einen gefiederten Auftritt hin! Schon bei der Met Gala 2021 zeigte die Profitennisspielerin, dass nicht nur Vögel ein Federkleid in Szene zu setzen wissen. In einem silbernen Bodysuit und einem farbenprächtigen federbesetzten Cape hatte die Sportlerin die Blicke auf sich gezogen. Daran scheint die Mutter einer Tochter nun anknüpfen zu wollen: Auf einem Fashion-Event war Serena nun erneut in einem Federmantel unterwegs!

Via Instagram teilte die 40-Jährige mehrere Schnappschüsse ihres Familienausflugs zur Fashion Week in Mailand. Zusammen mit ihrem Mann Alexis Ohanian (38) und Töchterchen Olympia (4) besuchte Serena ein Event von Gucci. Dazu trug die Athletin ein enges schwarzes Kleid ebendieser Marke. Der Blickfang war aber nicht die Robe. Überdeckt wurde diese von einem langen Federmantel, ebenfalls in Schwarz. Dazu kombinierte die US-Amerikanerin Spitzensocken und High Heels und posierte darin neben ihrem Gatten.

Bei ihren Fans scheint dieser Look gut anzukommen. "Gucci steht dir einfach perfekt", schwärmte ein Follower. Vor allem feierte die Community aber den Anblick der gesamten Familie. "Power Couple!", kommentierte ein User. Was haltet ihr von Serenas Outfit? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Serena Williams, Sportlerin

Anzeige

Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian und Serena Williams im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Serena Williams mit ihrem Mann Alexis Ohanian und ihrer Tochter Olympia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de