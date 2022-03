Hach – was für ein schönes Paar sie doch sind! Blake Lively (34) und Ryan Reynolds (45) gelten als eines der Traumpaare Hollywoods. 2012 schlossen die beiden Turteltauben ganz romantisch den Bund für ein gemeinsames Leben. Im vergangenen Jahr zelebrierte das Pärchen sein zehnjähriges Jubiläum. Ihr Privatleben halten die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch auf dem roten Teppich lassen sie ab und an ihr großes Glück erkennen. Jetzt zeigten sich Blake und Ryan wieder total verliebt!

In New York strahlten die zwei auf der Premiere von Ryans neuem Streifen "The Adams Project" förmlich um die Wette. Für den besonderen Tag hatten sie sich wieder mal ordentlich in Schale geworfen. Blake verzauberte in einer wunderschönen Robe in zarten Pastelltönen. Dank des hohen Beinschlitzes setzte die Beauty ihre langen Beine gekonnt in Szene. Ihr Gatte machte neben ihr ebenfalls eine tolle Figur. Ryan erschien in einem dunkelgrauen Anzug zu der Erstaufführung. Neben seiner Liebsten machte er zudem einen entspannten Eindruck.

Erst kürzlich hatte der Schauspieler offenbart, dass er seit Jahren an schlimmen Angstzuständen leide. In einem Interview mit Sunday Morning erklärte er: "Ich hatte wirklich schon mein ganzes Leben lang Angst. Ich habe das Gefühl, als hätte ich zwei Persönlichkeiten. Und eine übernimmt dann, wenn es passiert!" Deshalb sei er sehr froh darüber, Blake nun schon seit zehn Jahren als große Stütze an seiner Seite zu haben.

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Die Hollywoodstars Blake Lively und Ryan Reynolds

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez im Dezember 2016 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de