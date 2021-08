Blake Lively (33) und Ryan Reynolds (44) feiern ein wunderbares Jubiläum: Denn die beiden gehen nun schon seit zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Nachdem sich die zwei Schauspieler 2012 das Jawort gegeben hatten, wurde ihre Liebe in den vergangenen Jahren sogar durch gemeinsamen Nachwuchs gekrönt: Sie bekamen drei Töchter. Nun genossen sie ihren Jahrestag – und teilten ein paar Einblicke mit ihren Fans.

In ihrer Instagram-Story postete Blake einen Schnappschuss von Ryan vor einem Restaurant und schrieb: "Wenn es diesen Ort nicht gäbe, wären wir nicht zusammen. Kein Witz." In diesem Restaurant hatte das Paar wohl sein erstes Date, denn in einem weiteren Schnappschuss erklärte die Gossip Girl-Darstellerin: "Zehn Jahre später gehen wir erneut auf unser erstes Date. Aber in deutlich bequemeren Schuhen". Auf dem Foto präsentierten die beiden ihre Jubiläumsgarderobe. Und tatsächlich: Blake trug zu einem luftigen Sommerkleid gemütliche Sandalen – offenbar anders als bei ihrem ersten Date mit ihrem Liebsten.

Auch Ryan postete ein Foto von sich und seiner Frau vor dem Restaurant – und machte dabei wohl einen kleinen Fehler, über den sich seine Ehegattin offenbar beschwerte. Denn er schnitt in seinem Story-Post die Ohrringe von Blake aus dem Bild. Später teilte er das Foto noch einmal im Ganzen und scherzte: "Ich poste das noch mal, weil ich die hübschen Ohrringe meiner Frau ausgeschnitten habe. Sie hat mich eigentlich besser erzogen. Tut mir leid, wenn ich jemanden enttäuscht habe."

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Met-Gala 2014

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds an ihrem Jahrestag

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds an ihrem Jahrestag

