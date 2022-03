Simone Thomalla (56) und ihre Tochter Sophia (32) sind ein Herz und eine Seele. Schon so manche schwere Zeit haben die beiden zusammen durchgestanden, wie beispielsweise zuletzt Simones Trennung von Handballer Silvio Heinevetter (37) nach über zehn gemeinsamen Jahren. Sophia hingegen ist seit vergangenem Oktober mit Alexander Zverev (24) zusammen und mit dem Tennisprofi glücklicher denn je. Simone erwartet deshalb aber nicht von Sophia, dass sie sie bald zur Oma macht.

In Gala sprach das berühmte Mutter-Tochter-Gespann über Sophias Familienplanung. "Ich möchte Enkelkinder haben", stellte Simone dabei klar. Das bedeute aber nicht, dass sie ihrer Tochter jetzt Druck mache, ganz im Gegenteil: "Von mir aus kann Sophia aber noch ein wenig warten." Simone könne ihren Pflichten als Großmutter zurzeit nämlich sowieso noch nicht völlig nachkommen. "Ich habe zu wenig Zeit, eine gute Oma zu sein", erklärte die viel beschäftigte Schauspielerin.

Da ist sie sich mit Sophia einig, denn auch sie hatte bereits erzählt, mit Nachwuchs noch etwas warten zu wollen. Ein Kind passe aktuell nicht in ihren Alltag. Die geringe Zeit ihrer Mutter bestärke sie nur in dieser Ansicht: Die Moderatorin wolle sich in der besonderen Zeit nämlich voll auf ihre Mama verlassen können. "Wenn ich Mutter werde, dann brauche ich meine Mutter auch. Immer und überall", machte Sophia deutlich.

Instagram / simonethomalla Simone und Sophia Thomalla

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla, 2020

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla auf den Malediven

