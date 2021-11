Sophia Thomalla (32) und Alexander Zverev (24) könnten wohl derzeit nicht glücklicher sein. Seit Oktober sind die brünette Schönheit und der Tennisstar geradezu unzertrennlich. Immer wieder schwärmen die beiden Turteltauben im Netz voneinander und können in der Öffentlichkeit kaum die Finger voneinander lassen. Auch bei seinen Turnieren steht die Tochter von Simone Thomalla (56) unterstützend hinter ihrem Schatz. Jetzt sprach Sophia über ihre Vorstellung von der Zukunft.

In der MDR-Talkshow "Riverboat" erzählte die 32-Jährige den Moderatoren Kim Fisher und Sebastian Fitzek (50) jetzt davon, wie sie sich die gemeinsame Zukunft mit ihrem Liebsten vorstelle. Dabei öffnete sich die Schauspielerin auch hinsichtlich ihrer Gedanken über eine gemeinsame Familie. "Jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich denke, jetzt passt es noch nicht so richtig", meinte Sophia im Interview. Sie habe dieses Jahr unglaublich viel Arbeit, und "ich mache meinen Job wahnsinnig gerne". Darüber hinaus wolle sie sich auch mal wieder etwas mehr Zeit für ihre Freunde und zum Reisen nehmen.

Dennoch schloss die Berlinerin nicht vollkommen aus, dass sie in Zukunft Kinder großziehen werde – womöglich sogar mit ihrem Alexander. "Vielleicht ist es in zwei, drei Jahren anders und dann wünsche ich mir auch eine eigene Familie", erzählte Sophia. Aktuell sei sie jedoch auch ohne Nachwuchs sehr zufrieden mit ihrem Leben.

TVNOW Sophia Thomalla als Moderatorin bei "Are You The One?"

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Oktober 2021

