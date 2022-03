Doch kein Antrag für Clea-Lacy Juhn (30)? Ihr Freund Riccardo Basile (30) schwingt derzeit bei Let's Dance mit Isabel Edvardsson (39) das Tanzbein. Dort erklärte er in der letzten Show, der Bachelor-Gewinnerin einen Antrag machen zu wollen – falls Juror Joachim Llambi (57) ihm für seinen Tanz mindestens fünf Punkte gebe. Dazu kam es aber nicht, denn der Moderator erhielt für seinen Wiener Walzer lediglich zwei Punkte. Promiflash erklärte Riccardo jetzt, dass alles eigentlich nur ein Missverständnis sei.

Er habe es gar nicht so gemeint, dass er Clea-Lacy bald einen Antrag machen werde. "Isabel sprach davon, dass unser Tanz ein Hochzeitstanz sei", brachte Riccardo im Promiflash-Interview Licht ins Dunkel. Da bei seiner eigenen Hochzeit alles perfekt sein solle, müsse eben auch der Tanz perfektioniert sein – könne also nur bei einer Wertung von mindestens fünf Punkten irgendwann dort gezeigt werden. "Darauf zielte meine Aussage ab!", klärte der 30-Jährige auf. Außerdem sei seine Äußerung natürlich auch nicht ganz ernst gemeint gewesen: "Selbstverständlich werde ich einen Antrag nicht von der Bewertung von Joachim Llambi abhängig machen!"

Im Moment sieht es also nicht danach aus, als könne man bald mit der Frage aller Fragen an die Influencerin rechnen. Sicher miteinander scheinen sich die beiden TV-Bekanntheiten trotzdem zu sein, denn sie tragen bereits ein Liebestattoo unter der Haut. Schon am ersten Tag ihrer Beziehung im Dezember 2019 ließ sich das Paar den ersten Buchstaben des Namens des jeweils anderen verewigen.

Getty Images Riccardo Basile und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

Instagram / riccardobasile Clea-Lacy Juhn und Riccardo Basile, TV-Stars

Thomas Burg / ActionPress Riccardo Basile, "Let's Dance"-Kandidat 2022

