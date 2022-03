Ihn wird man wohl nicht so bald tanzen sehen. Im Moment stellen bei Let's Dance wieder zahlreiche Prominente ihr tänzerisches Talent unter Beweis. Neben beispielsweise Amira Pocher (29) und Mathias Mester (35) ist auch Sängerin Michelle (50) mit von der Partie und legte in der letzten Folge mit Profitänzer Christian Polanc (43) einen feurigen Tango aufs Parkett. Schlagerkollege Jürgen Drews (76) müsste eigentlich genauso viel Rhythmus im Blut haben, an der Sendung würde er hingegen niemals teilnehmen. Jürgen glaubt, er sei viel zu steif für die Show!

In der neuen Folge seines Podcasts "Des Königs neuer Podcast" lobte ein Fan den Entertainer für seine "perfekte Körperspannung" und fragte sogar nach seiner tänzerischen Ausbildung. Das wunderte den offensichtlich: "Nein, ich habe keine Tanzausbildung!" Jürgen habe tatsächlich seiner Meinung nach keinerlei Geschmeidigkeit im Körper. "Also ich hab überhaupt keine Ahnung von Tanzen, ich bin stocksteif", erklärte der selbst ernannte "König von Mallorca" lachend. Deswegen habe er "Let's Dance" trotz Anfrage auch eine deutliche Absage erteilt.

Derzeit hätte der Künstler wohl auch gar keine Möglichkeit, großartig das Tanzbein zu schwingen. Erst im Januar brach er sich nämlich bei einem Fahrradunfall die Hand und musste sich eine Gipsschiene verpassen lassen. "Alles halb so schlimm!", hatte der 76-Jährige seinen besorgten Fans aber versichert.

ActionPress Jürgen Drews im September 2020

Instagram / juergen.drews Jürgen Drews im Februar 2020

Instagram / juergen.drews Jürgen Drews im Krankenhaus

