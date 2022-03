Jason Momoa (42) und Channing Tatum (41) haben eine echte Bromance! Die beiden Schauspieler verbindet nicht nur ihr Job, sondern seit gut einem Jahr auch ihr Privatleben. Denn der Magic Mike-Star ist der aktuelle Partner von Zoe Kravitz (33), die wiederum die Stieftochter des langhaarigen Beaus Jason ist. Die zwei Lieblingsmänner der Batman-Darstellerin verstehen sich bestens – das war aber offenbar auch schon vor ihrer Zoe-Verbindung so!

Ein Insider erklärte jetzt gegenüber People, dass sich Jason und Channing schon vor Jahren über gemeinsame Freunde kennengelernt hatten: "Sie bewegen sich in ähnlichen Freundeskreisen und sind beide mit vielen Stuntleuten in der Branche befreundet!" Ihr gutes Verhältnis sei durch Channings Beziehung mit Zoe nur noch enger geworden: "Jason steht Zoe sehr nahe und unterstützt es, dass die zwei sich daten!"

Der Aquaman-Darsteller ist ein großer Fan seines Stief-Schwiegersohns in spe. Bei der Premiere von "The Batman" verlor er nur positive Worte über Channing: "Er ist wirklich wunderbar!" Er verriet zudem, dass die zwei in der Nacht zuvor gemeinsam wild gefeiert hätten.

Anzeige

Getty Images Die Schauspieler Zoe Kravitz und Jason Momoa

Anzeige

Getty Images Jason Momoa bei der Premiere von "The Batman"

Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de