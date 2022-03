Kourtney Kardashian (42) spricht offen über ihre mentale Gesundheit! Die Reality-TV-Bekanntheit hat in den vergangenen Jahren eine Menge erlebt. 2015 ging nach etwa neun gemeinsamen Jahren und der Geburt von drei Kindern ihre Beziehung mit Scott Disick (38) in die Brüche. Inzwischen hat sie ihr Glück in Blink-182-Drummer Travis Barker (46) gefunden. Doch nach der Trennung von Scott hatte die Influencerin zunächst lernen müssen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Eine Therapie hat Kourtney dabei geholfen, wie sie nun verrät.

Im Interview mit Bustle sprach die 42-Jährige über den Weg, den sie hinsichtlich ihrer mentalen Gesundheit hinter sich gebracht hat. Nach dem Liebes-Aus mit Scott habe sie eine harte Zeit durchlebt. "Ich habe einfach Gefühle, und zwar eine ganze Menge davon. Ich habe dauernd anfangen zu weinen", erinnerte sich Kourtney. 2017 habe sie schließlich eine Therapie angefangen, die sie "sensibler" gemacht habe. Seither könne der Keeping Up with the Kardashians-Star seine Gefühle besser ausdrücken.

Ihre Rückschläge wolle die dreifache Mutter aber keinesfalls missen. "Ich sehe das Wachstum, das aus diesen unglücklichen Momenten kommt, und das ist es alles wert", betonte Kourtney. Inzwischen habe sie gelernt: "Wenn wir diese Achterbahnfahrt nicht auf uns nehmen, dann kommen wir nie zu dem guten Teil."

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian auf einer Party im August 2014

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Februar 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im November 2021

