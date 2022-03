Ist an den Gerüchten über Michelle Daniaux und Luigi Birofios Fake-Trennung etwas dran? Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer gaben im Oktober ihr Liebes-Aus bekannt. Bei Prominent getrennt verbringt das Ex-Paar nun allerdings fast freie Minute miteinander. In der ersten Folge hatte der Stuttgarter sogar versucht, seine Verflossene zu küssen. Manche Fans vermuten deshalb, dass die beiden ihre Trennung nur vorgetäuscht haben, um an der Show teilzunehmen. Doch jetzt bezieht Gigi Stellung dazu!

In seiner Instagram-Story erzählte der Influencer: "Michelle und ich haben uns getrennt und genau zwei Wochen später haben wir eine Anfrage für ein Format bekommen. Punkt, das war es." Er könne die Kritiker also in keiner Weise verstehen – zumal es die Sendung zum Zeitpunkt der Trennung noch gar nicht gegeben habe. "Wie sollen wir uns für eine Show trennen, die es noch gar nicht gibt?", ärgerte er sich weiter.

Doch weder für Michelle noch für Gigi sei die Trennung endgültig gewesen. Vor der Ausstrahlung erklärte die Studentin gegenüber Promiflash: "Ich könnte mir vorstellen, Gigi noch eine zweite Chance zu geben, wenn er mir beweist, dass er meinen Vorstellungen einer Beziehung gerecht werden kann." Zudem habe er ihr vor den Dreharbeiten mitgeteilt, dass er sie wieder zurückhaben wolle: "Ich meinte, dass die Show ja dann eh zum perfekten Zeitpunkt kommt, da wir dort gucken können, ob wir es schaffen, wieder ein Team zu sein."

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

RTL / Seapoint Luigi Birofio und Michelle Daniaux, "Prominent getrennt"-Kandidaten

RTL / Seapoint Gigi Birofio und Michelle Daniaux, Reality-TV-Teilnehmer

