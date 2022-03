Bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser brechen sich große Emotionen Bahn! Seit zehn Wochen kämpfen die Kandidaten nun schon in Griechenland gegen ihr Übergewicht. Ihre Familien haben sie somit lange nicht gesehen. Nur einmal durften die Teilnehmer Briefe und Geschenke ihrer Liebsten in Empfang nehmen – dabei war ein ungesundes Snack-Paket besonders unüberlegt. Doch nun war es endlich so weit: Die Camper durften sich über Videobotschaften aus der Heimat freuen!

In der aktuellen Folge wurden die "Leben leicht gemacht"-Kandidaten mit den Clips überrascht. Francesca bekam als Erstes ihren Freund Daniel zu sehen, der ihr eine Menge Mut machte. Bei der 32-Jährigen flossen sofort die Tränen. "Ich kann es euch gar nicht sagen. Das tat gut. Ich liebe diesen Kerl einfach", schwärmte sie. Bei den Zwillingsbrüdern Patrick und Fabian hingegen sorgten liebevolle Worte ihrer Mutter für Freude. Auch die beiden hatten gleich glasige Augen. "Ich habe gerade Zwiebel geschnitten", scherzte Patrick.

Während Benni ebenfalls von seiner Mama Motivation eingeflößt bekam, wurden Becki, Yasemin und Alisa liebe Worte von Freunden überbracht. Dagegen durften Linda, Nick und Sven endlich ihre Partner wiedersehen und waren sichtlich gerührt. "Das ist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will", betonte Letzterer nach dem Clip seiner Gattin.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" seit dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Sat.1 Die "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidaten

Sat.1 Fabian bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 Benni bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

