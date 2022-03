Kevin Platzer leugnet seine Vergangenheit nicht. In der First Dates Hotel-Folge vom vergangenen Montag suchte der Berliner nach seiner großen Liebe. Die Experten hatten ihm ein Date mit Frohnatur Lea organisiert und das Duo schien sich ziemlich gut zu verstehen. Beim gemeinsamen Abendessen öffnete sich Kevin komplett und erzählte der Blondine auch von Problemen mit Drogen und seiner Zeit im Heim. War dem Twitchstreamer dieses Thema beim ersten Date nicht unangenehm? Promiflash hat nachgefragt...

"Ich habe eine Vergangenheit und ich stehe zu 200 Prozent dazu. Ich schäme mich dafür nicht, das macht mich aus, ich habe es da raus geschafft", betonte der 22-Jährige gegenüber Promiflash. Offenbar möchte er dieses Kapitel seines Lebens auf keinen Fall vor einer potenziellen Frau an seiner Seite verstecken. Ein weiteres Date mit Lea hatte Kevin in der Sendung allerdings abgelehnt – sie habe sich nicht als die Richtige entpuppt. "Meine Traumfrau müsste selbstbewusst sein und fest im Leben stehen", verriet er aber immerhin über seine Wünsche hinsichtlich seiner Liebsten.

Die Zeit in Kroatien hat sich für den TV-Single aber trotz Date-Pleite gelohnt – immerhin konnte er in der Ferienlocation neue Freundschaften schließen. "Ich bin mit Nelson am besten befreundet, aber mag auch Jessy, Ivan und Olli", erzählte er. Nelson Mendes und Jessica Hamacher hatten in der Show sogar eine kleine Romanze – im Alltag hat es aber nicht funktioniert.

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidatin Lea

Instagram / theflocke Kevin Platzer, "First Dates Hotel"-Single

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

