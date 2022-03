So wie auf den Paparazzi-Aufnahmen haben ihre Fans Madonna (63) in den letzten Jahren nur selten gesehen. Die Pop-Ikone schockte viele ihrer Fans vor wenigen Tagen mit einer Reihe Social-Media-Pics. Das Besondere daran: Die Bilder waren offenbar stark bearbeitet. Für die Musikerin hagelte es daraufhin eine Menge Kritik. Viele ihrer Follower waren sich einig, dass sie es mit der Bildbearbeitung übertrieben hatte. Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen Madonna jetzt aber mal ganz ohne Filter, Photoshop und Co.

Diese Bilder, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen die 63-Jährige und ihren Sohn Rocco Ritchie (21) in London. Das Mutter-Sohn-Duo wurde am vergangenen Samstag abgelichtet, wie es gemeinsam eine Bar verließ. Madonna hatte sich dabei für einen lässigen Look ganz in Schwarz entschieden, während ihr Sohn in einem eleganten grauen Anzug eine gute Figur machte. Ihr Gesicht versteckte die "Like a Virgin"-Interpretin hinter einer großen schwarzen Sonnenbrille – das, was zu sehen war, wirkte jedoch etwas aufgequollen.

Dass ihre Follower unter ihren Social-Media-Bildern einige Hate-Kommentare hinterlassen hatten, scheint Madonna aber offenbar nicht weiter zu stören. Sie hat seither nicht nur fleißig weitergepostet, sondern ihren Hatern im Netz auch direkt eine Ansage gemacht: "Leg dich nicht mit mir an!", schrieb sie kurz nach dem Shitstorm zu einem weiteren Selfie.

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Anzeige

Instagram / madonna Madonna im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Sängerin Madonna bei den Billboard Music Awards 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de