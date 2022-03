Diese Nachricht aus dem Liebesleben des YouTube-Traumpaares Paola Maria (28) und Sascha Koslowski (35) hat Ende Februar zahlreiche Fans schockiert! Die Influencer gaben nach insgesamt neun Jahren Beziehung und über fünf Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Jetzt gewährte die Mutter zweier Söhne einen Einblick in ihre Gefühlswelt: Paola erklärte, dass eine Trennung in aller Öffentlichkeit nicht nur einmal, sondern gleich zweimal wehtut!

In einem neuen YouTube-Video stellte sich Paola vielen Fragen rund um das Thema Trennung. Dabei wollte ein neugieriger Fan beispielsweise wissen, ob das Liebes-Aus schwerer zu verarbeiten ist, da die beiden in der Öffentlichkeit stehen. "Na ja, man erlebt die Trennung dann halt zweimal", betonte die 28-Jährige und erklärte genauer: "Einmal, als man sich getrennt hat und dann, wenn es öffentlich ist, noch einmal auf eine andere Art und Weise." So werde die zweifache Mutter momentan ständig auf die Trennung angesprochen. "Die Situation ist schon schwierig genug – aber diese ganzen Einflüsse von außen machen die Situation noch mal schwieriger", fasste sie zusammen.

Aber auch manche Reaktionen ihrer Fans bekümmern Paola sehr. "Es ist auch traurig, dass uns ganz viele schreiben: 'Wir glauben nicht mehr an die große Liebe'", berichtete sie und bat ihre Supporter: "Bitte, glaubt an die Liebe. Die Liebe ist etwas Wundervolles, die Liebe ist etwas Einzigartiges."

Anzeige

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Berlin Fashion Week 2018

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass die Trennung in der Öffentlichkeit für Paola schwer ist? Ja, das klingt wirklich belastend. Nee, irgendwie nicht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de