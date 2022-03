Mit dieser Aktion sorgte Shania Geiss (17) nicht nur bei ihren Eltern Carmen (56) und Robert Geiss (58) für Entsetzen! In der aktuellen Folge der beliebten TV-Show Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie geht die 17-Jährige ihrer großen Leidenschaft nach – sie tobt sich kreativ und künstlerisch aus: Mithilfe einiger Farbdosen besprüht sie dabei kurzerhand das Luxusauto ihres Vaters. Die Fans sind von Shanias Kunst-Aktion total schockiert!

Auf Instagram kommentierten jetzt zahlreiche Leser einen Promiflash-Beitrag zu Shanias Schmiererei – und dabei machten einige "Die Geissens"-Zuschauer ihrem Ärger Luft. "Da ist wohl gewaltig etwas in der Erziehung falsch gelaufen", "Unfassbar... Da sieht man mal, dass die Kinder absolut keinen Bezug zu dem Wert von solchen Sachen haben" oder auch "Einfach nur respektlos und eine Frechheit", kommentierten beispielsweise drei User das Geschehen in der TV-Show.

Diese Reaktionen spiegeln sich auch in einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand: 7. März 2022; 22:00 Uhr) wider. Von insgesamt 2.722 Teilnehmern gaben ganze 2.642 Fans an, dass sie an Carmen und Roberts Stelle stinksauer gewesen wären – das sind 97,1 Prozent. Nur 80 Leser – also 2,9 Prozent – fanden die Aktion halb so wild.

RTLZwei Shania Geiss in "Die Geissens"

RTLZWEI / Niklas Niessner Shania und Davina Geiss

Instagram / shania__geiss Shania Geiss, TV-Bekanntheit

