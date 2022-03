Im Moment können die Fans die US-amerikanische Schauspielerin Zoe Kravitz (33) in dem neuen Kinofilm The Batman bewundern: In dem Streifen spielt die Tochter von Lenny Kravitz (57) an der Seite des Hauptdarstellers Robert Pattinson (35) die Filmfigur Catwoman. Allerdings hatte die Beauty eigentlich geplant, schon viel früher in dem Universum der DC-Filme durchzustarten: Zoe wollte nämlich schon in The Dark Knight Rises mitspielen – doch sie bekam damals eine Absage!

Gegenüber The Guardian berichtete Zoe jetzt, dass sie sich schon vor vielen Jahren für den Film vorgestellt habe. Sie sei allerdings abgelehnt worden – und zwar mit der Begründung, dass sie zu "urban" für die Rolle sei. Allerdings wisse die 33-Jährige nicht, ob diese Kritik damals direkt von dem Regisseur Christopher Nolan (51) kam. Sie gehe aber eher davon aus, dass "irgendein Casting-Direktor oder ein Assistent des Casting-Direktors" diese Entscheidung gefällt habe.

Zudem habe Zoe damals aufgrund ihrer Hautfarbe eine Absage für "The Dark Knight Rises" bekommen. "Als schwarze Frau und Schauspielerin wurde mir damals gesagt, dass ich wegen meiner Hautfarbe nicht vorsprechen könne", rief sie sich in Erinnerung und betonte: "Das war wirklich hart in diesem Moment."

Getty Images Robert Pattinson und Zoe Kravitz bei der Premiere von "The Batman"

Getty Images Zoe Kravitz bei der "The Batman"-Premiere, Februar 2022

Getty Images Zoe Kravitz, Schauspielerin

