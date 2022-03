Deshalb kriselte es damals bei Kevin Yanik und Katharina Wagener (26)! Bei der Datingshow Are You The One? lernten sich die beiden kennen und lieben. Mittlerweile sind sie auch schon verlobt und haben einen gemeinsamen Sohn. Doch dann der Schock: Im Oktober 2021 machten sie ihre Beziehungskrise öffentlich. Mittlerweile haben sich die einstigen Kuppelshow-Kandidaten wieder versöhnt. Aber was führte eigentlich zu Kathi und Kevins kurzzeitiger Trennung?

Im Promiflash-Interview sprachen die Turteltauben nun offen über ihre Krise und erklärten, dass ihre Kommunikation das Problem gewesen sei. "Wir hatten keine großen Probleme. Wir sind eigentlich wirklich gut miteinander, wir funktionieren. Das Problem ist, dass wir nicht wirklich zugehört haben", betonten Kathi und Kevin und fügten hinzu: "Wir sind beide stur und dickköpfig und das wollen oder haben wir an uns geändert."

Die Beauty und auch der Muskelmann seien sehr impulsiv und würden sich alles sehr zu Herzen nehmen. "Wir arbeiten daran, wie wir uns ausdrücken", versicherte Kevin im weiteren Gespräch mit Promiflash. Das scheint auch gut zu funktionieren, denn das Paar sei wieder richtig glücklich miteinander. "Das Schönste ist die Versuchung", schloss Kathi grinsend ab.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Reality-TV-Star

