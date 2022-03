Wieso haben sich Marc Terenzi (43) und seine Ex Viviane Ehret-Kleinau überhaupt getrennt? Sie schienen das Traumpaar schlechthin zu sein – vor wenigen Tagen dann allerdings die überraschende Neuigkeit: Der Musiker und die Fashion-Expertin haben sich getrennt. Offenbar hätten sie diese Entscheidung schon vor einiger Zeit getroffen. Doch was war der ausschlaggebende Grund dafür, dass Marc und Viviane keine gemeinsame Zukunft mehr sahen?

Bereits seit Monaten gehen die Beauty und der Hottie wieder getrennte Wege. "Ich bin romantisch, ich glaube an die große Liebe – irgendwann. Es hat jetzt einfach nicht gepasst", verriet der 43-Jährige gegenüber RTL. Auch in Sachen Karriere hätten sich die beiden voneinander entfernt. "Wir haben zwei verschiedene Berufe: Sie ist in einer Firma und ich bin ein Musiker. Das sind komplett verschiedene Sachen", machte Marc deutlich.

Einen Rosenkrieg wird es zwischen den beiden einstigen Partnern aber wohl nicht geben. "Wir sind immer noch gute Freunde, wir sind im Guten auseinandergegangen", stellte der Sänger klar. In Zukunft möchten sich die beiden auf ihre eigene Karriere konzentrieren.

Getty Images Marc Terenzi bei einer Filmpremiere in Hamburg im Jahr 2019.

ActionPress Viviane Ehret-Kleinau und Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi im September 2020

