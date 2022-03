Jenny Elvers (49) lässt die Vergangenheit Vergangenheit sein. Die Schauspielerin hatte 2012 für einen echten Skandal gesorgt. In der Talkshow "Das!" trat die Blondine betrunken auf – und machte anschließend ihre Alkoholkrankheit öffentlich. Seitdem kämpfte die "Nikola"-Darstellerin gegen die Sucht an und ist heute trocken. Zehn Jahre liegt der unangenehme Auftritt nun zurück – und Jenny geht es besser denn je.

Im Interview mit Bunte erinnerte sich die Prominent getrennt-Kandidatin jetzt an den Ausrutscher zurück. Überglücklich erklärte Jenny, wie sehr sich ihr Leben seitdem verändert hat: "Ich habe zurückgefunden zu meiner Leichtigkeit und entdecke eine neue Entspanntheit mit mir selbst!" Für sie sei es ein Geschenk, sich Stück für Stück zurückgekämpft zu haben: "Ich habe wieder gelernt, mich zu lieben, bei mir zu sein, mit mir zufrieden zu sein!"

Dass sie erst tief fallen musste, sieht Jenny heute beinahe positiv. In einem Interview gab sie vergangenes Jahr an: "Mir hat dieser Auftritt das Leben gerettet, weil es mir körperlich und natürlich auch mental wirklich ganz, ganz schlecht ging!" Anschließend hatte sich die Mutter eines Sohnes nämlich in den Entzug begeben.

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers in Köln im April 2020

Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul im Februar 2020 in Berlin

Getty Images Jenny Elvers im Juli 2019 in Berlin

