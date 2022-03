Wow, sie spielt im Netz aber wirklich mit ihren Reizen! Seitdem Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) ein Paar sind, zeigen die beiden nur zu gern der Welt, wie sehr sie sich lieben. Vor allem die Keeping up with the Kardashians-Beauty scheint total aufzublühen und präsentiert sich vermehrt von ihrer heißen Seite. So wie jetzt auch wieder: Kourt beglückt ihre Community nun mit äußerst hottem Po-Content!

Via Instagram verzückte die 42-Jährige vor wenigen Tagen ihre Fans mit einer aufreizenden Fotostrecke. Neben malerischen Strandaufnahmen zog die Unternehmerin vor allem mit ihrem Hinterteil alle Blicke auf sich. Zusätzlich zu einer Nahaufnahme ihres Allerwertesten veröffentlichte Kourt auch einen kurzen Clip mit ihrem Verlobten, in dem sie im knappen Badeanzug ins Meer rennt. "Das heißeste Babe da draußen" oder "Diese Bilder haben mir den Tag versüßt", kommentierten unter anderem zwei begeisterte Fans.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Kourt und Travis so eine heiße Show am Strand abziehen. Erst vor wenigen Tagen hatten Paparazzi die beiden ziemlich innig und verliebt am Sandstrand in Laguna Beach erwischt. Auf den Aufnahmen knutschen beide hemmungslos am Strand rum.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Po

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seiner Verlobten Kourtney Kardashian im Dezember 2021

