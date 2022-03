Erst vor wenigen Monaten sorgte Tristan Thompson (30) für einen Riesenskandal. Eine Frau hatte behauptet, er sei der Vater ihres Babys. Das Pikante daran: Zum Zeitpunkt der Zeugung war der Basketballstar noch mit Khloé Kardashian (37) zusammen. Nachdem Tristan zunächst alles abgestritten hatte, sorgte ein Vaterschaftstest Anfang des Jahres für Klarheit – der kleine Junge ist tatsächlich sein Sohn. Für Khloé war das natürlich ein schwerer Schlag. Aber wird sie das Drama um ihren Ex auch in ihrer neuen Show thematisieren?

In wenigen Wochen startet mit "The Kardashians" die neue Realityshow der Kardashian-Jenners. Und darin werden die Zuschauer offenbar auch erfahren, wie Khloé sich während der schlagzeilenträchtigen vergangenen Monate gefühlt hat. "Ich wünschte, ich müsste niemals darüber reden, weil es keinen Spaß macht, darüber zu reden. Aber es ist ein Teil meines Lebens, also werden wir es auch in der Show sehen", erklärte sie im Variety-Interview über das Vaterschaftsdrama mit Tristan.

Khloé und Tristan sind aber nicht die Einzigen, die zuletzt für Schlagzeilen gesorgt haben. Auch Khloés ältere Schwester Kim (41) wurde durch ihre Beziehung zu Pete Davidson (28) zum Gesprächsthema – und auch über diese beiden werden die "The Kardashians"-Zuschauer einiges erfahren. Kim verriet bereits, dass es in der Show unter anderem auch darum gehen werde, wie sie Pete kennengelernt hat.

Anzeige

ActionPress Tristan Thompson und Khloé Kardashian, Juni 2017

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de