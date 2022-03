Anne Wünsche (30) muss jetzt wohl auf einige Leckereien verzichten! Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet momentan ihr drittes Kind und lässt ihre Follower täglich an dieser aufregenden Zeit teilhaben. Dabei macht Anne kein Geheimnis aus ihren Schwangerschaftsgelüsten: Momentan hat sie richtig Bock auf Burger, Pizza und Co.! Bei ihrem jüngsten Frauenarztbesuch bekam die werdende Mama jetzt aber einen Dämpfer: Anne muss auf ihre Ernährung achten!

Zumindest, wenn sie nicht jede Menge Babypfunde ansammeln will. "Ich habe jetzt schon sechs Kilo zugenommen", verriet Anne in ihrer Instagram-Story und betonte, dass es bei ihren vorherigen Schwangerschaften mit Juna und Miley ähnlich gewesen sei. Deshalb mahnte ihre Ärztin, achtsamer mit dem Essen zu sein: "Ich muss aufpassen, wenn ich die 80 Kilo nicht erreichen möchte in der dritten Schwangerschaft. Dann muss ich jetzt die Kurve kriegen, was Ernährung angeht."

Das falle Anne jedoch schwer. "Ich habe Lust auf Fettiges und Süßes, und wenn ich darauf verzichten muss, ist doch doof", klagte die Beauty. Ihr Babybauch ist mittlerweile auch nicht mehr zu übersehen, aber Anne hat ja auch schon die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

