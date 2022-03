Na, wer hätte sie erkannt? Victoria Beckham (47) gilt als eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen. Top gestylt und in eleganten Roben läuft das einstige Spice Girl heute über die roten Teppiche dieser Welt und zieht mit ihren Looks alle Blicke auf sich. Obwohl die 47-Jährige sonst oft als unnahbar gilt, konnten sich ihre Fans nun über einen privaten Blick in ihre Vergangenheit freuen. Mit niedlichen Kinderbildern gratulierte Victoria ihrer Mutter zum Geburtstag.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Victoria einen süßen Schnappschuss von sich als jungem Mädchen und richtete rührende Glückwünsche an ihre Mutter Jackie. "Wir lieben dich so sehr! So viele Küsse von uns allen", betitelte die Fashionista das Bild, dass sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Louise zeigt. Wie reizend Klein-Victoria in ihrem rosa Kleidchen ausgesehen hat, kann die Brünette heute offenbar selbst kaum glauben. "Übrigens: War ich nicht süß?", freute sie sich über ihre Kindheitserinnerungen.

Zwischen hochkarätigen Kampagnen-Shoots für ihre Modelinie und zahlreichen Zeitschriftencover findet man auf Victorias Social-Media-Accounts gelegentlich auch private Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag. Neben Bildern ihrer Kids Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) und Harper (10), teilt die Beauty hin und wieder auch niedliche Pärchenbilder von sich und ihrem Ehemann David (46).

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham, 2021

Anzeige

Facebook / David Beckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de