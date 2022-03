Cristiano Ronaldo (37) schreibt Fußballgeschichte. Dass der Portugiese im Rasensport quasi alles erreicht hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Zuletzt begeisterte er seine Fans allerdings eher mit News aus seinem Privatleben. Nicht nur über eine baldige Hochzeit des mehrfachen Weltfußballers und seiner Freundin Georgina Rodriguez (28) wurde spekuliert – das Paar erwartet auch weiteren Nachwuchs. Jetzt sorgt Cristiano aber wieder einmal für sportliche Schlagzeilen der Extraklasse: Er hat einen ziemlich alten Torrekord geknackt.

Am Samstag durfte der Kicker nicht nur den Sieg seiner Mannschaft Manchester United gegen Tottenham feiern – mit seinem Dreierpack machte er sich selbst zum Rekordhalter. Der 37-Jährige hat in seiner Karriere nun 807 Tore erzielt und gilt damit als der Fußballer mit den meisten Toren aller Zeiten. Bisher hatte der bereits verstorbene Tscheche Josef Bican diesen Titel getragen, er hatte in seiner fußballerischen Laufbahn 805 Tore geschossen. 1997 war Bican für diese Leistung als weltbester Torjäger des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet worden.

Ronaldo gilt zudem aber auch als Spieler mit den meisten Einsätzen und Toren in der Champions League – und auch abseits des Rasens macht er mit Premieren von sich reden. Der Sportler war der erste Mensch, der die 400-Millionen-Abonnenten-Marke auf Instagram erreicht hat. Im September 2021 hatte er "nur" 237 Millionen Follower – innerhalb weniger Monate konnte er viele Millionen Fans dazugewinnen und auf seinem Account begrüßen.

