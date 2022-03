Elon Musk (50) hat seine neue Freundin offenbar in sein Vaterglück eingeweiht! Vor wenigen Tagen wurde publik, dass der Unternehmer und seine Ex Grimes (33) im Dezember 2021 wieder Eltern geworden sind – und das, obwohl sie seit September vergangenen Jahres eigentlich getrennte Wege gehen. Das Kind mit dem besonderen Namen Exa Dark Sideræl Musk kam durch eine Leihmutter zur Welt. Mittlerweile soll der Tesla-Chef wieder in vergeben sein – und zwar an Natasha Bassett. Tatsächlich soll die Schauspielerin sogar von Elons Nachwuchs gewusst haben!

Ein Insider verriet nun gegenüber Us Weekly, dass der 50-Jährige immer ehrlich zu seiner neuen Partnerin gewesen sei. Der Multimilliardär soll seiner Liebsten schon zu Beginn der Beziehung von der Babyplanung mit seiner Ex erzählt haben. "Ihre Tochter wurde im Dezember geboren und Natasha war sich dessen voll bewusst", meinte der Informant zu wissen. Tatsächlich scheint es die gebürtige Australierin aber nicht sonderlich zu stören, dass der SpaceX-Gründer auch nach dem Liebes-Aus noch ein gutes Verhältnis zu der Sängerin hat: "Sie respektiert die Beziehung zwischen Elon und Grimes [...]."

Die "So Heavy I Fell Through the Earth"-Interpretin scheint ebenfalls keine Probleme damit zu haben, dass der gebürtige Südafrikaner wieder eine neue Frau an seiner Seite hat. "Grimes weiß auch, dass Elon jetzt mit Natasha zusammen ist und es fließt kein böses Blut zwischen ihnen", berichtete die Quelle.

Getty Images Elon Musk und Grimes bei der MET-Gala 2018

Getty Images Natasha Bassett, Schauspielerin

Getty Images Grimes, Sängerin

