Jennifer Lange (28) spricht wieder zu ihren Followern! Im Februar kündigte die Ex-Bachelor-Kandidatin an, sich für eine Weile aus Social Media zurückziehen zu wollen. Der Grund: Die letzten Jahre musste die Influencerin vor allem nach ihrer Sommerhaus der Stars-Teilnahme ganz schön einstecken. Daher sei eine Auszeit mehr als nötig gewesen. Jetzt meldete sich Jenny zurück: Sie ist wieder online aktiv!

"Ich bin wieder zurück nach sechs Wochen Instagram-Auszeit", wandte sich Jenny auf Instagram sichtlich aufgeregt an ihre Fans. Nach über einem Monat Pause müsse sich die 28-Jährige wohl erst wieder dran gewöhnen, ihren Followern alltäglichen Content zu liefern. Darauf freue sie sich, betonte jedoch: "Ich habe die sechs Wochen richtig genossen und für mich genutzt". Es gäbe auch Neuigkeiten zu berichten. Um was es sich genau handelt, erzählte die Ex-Freundin von Andrej Mangold (35) aber nicht.

Offenbar hat auch inzwischen die große Hasswelle nachgelassen, mit der Jenny und Andrej nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme konfrontiert wurden. Dem Ex-Paar wurde vorgeworfen, in der Show Mitstreiterin Evanthia Benetatou (29) gemobbt zu haben. Jetzt nutzte Jenny die Chance, sich bei den Menschen zu bedanken, die ihr die Treue halten und auch an ihrer Sicht der Geschehnisse interessiert sind. "Manchmal unterschätze ich es, wie viele Menschen ich eigentlich erreiche und was das alles euch hier bedeutet", richtete sie das Wort an ihre Community.

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Juni 2020

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

TV NOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

