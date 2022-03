War das geschmacklos? Prinz Harry (37) amüsierte zuletzt das Netz: In einer Videokonferenz für die paralympische Sportveranstaltung "Invictus Games", die an Veteranen und Soldaten gerichtet ist, zeigte der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) seine lustige Seite: Das Event wird in Holland stattfinden, weshalb er sich prompt in ein orangefarbenes Kostüm warf und witzig posierte. Das kam bei vielen Fans allerdings gar nicht gut an!

Der Grund: Kurz zuvor hatte Harry seiner Teilnahme an der Gedenkveranstaltung für seinen verstorbenen Großvater Prinz Philip (✝99), die nur wenige Tage nach dem Sportevent stattfinden wird, abgesagt. Unter dem Holland-Video auf Twitter drückten viele Fans nun ihren Unmut aus. "Es ist unverzeihlich, die Trauerfeier von Prinz Philip zu verpassen", kommentierte ein Fan der Royals. Andere feierten den Mann von Herzogin Meghan (40) jedoch für dessen witzige und lockere Art.

Harrys Familie dürfte von diesem Clip allerdings auch nicht wirklich begeistert sein. Eine Expertin des britischen Königshauses erklärte gegenüber Daily Mail: "Sein Großvater hätte ihm eine Ohrfeige verpasst und ihm gesagt, er solle erwachsen werden." Zudem betonte sie, dass die Queen sicherlich keinen Gefallen daran gefunden haben dürfte.

Twitter / InvictusGamesNL Prinz Harry im März 2022

Getty Images Prinz Harry, Prinz Philip und Prinz William, 2015

Getty Images Prinz Harry, 2019

