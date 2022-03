Jamin Sainabou Jaegers (23) will den Hate nicht auf sich sitzen lassen. Bei Germany's next Topmodel wurde ihr vergangene Woche ein Umstyling verpasst: Sie bekam eine lange Echthaarperücke. Die gefiel ihr allerdings gar nicht, weshalb sie sie auf eigenen Wunsch hin kürzen ließ. Als Heidi Klum (48) das auffiel, stellte sie sie zur Rede, was Jasmin ziemlich ins Stottern brachte: Nun äußerte sie sich erstmals nach dem Vorfall zu Wort!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 23-Jährige, die die Show mittlerweile verlassen musste, ihre Version der Geschichte. Denn die Zuschauer sahen bei der Ausstrahlung der Folge, wie Jasmin nicht recht mit der Wahrheit rausrücken wollte und teilweise log. Nun stellte sie klar: "Ihr dürft nur nicht vergessen, dass nicht alles gepostet wird." Offenbar hatte sie vorher bereits erwähnt, dass sie selbst die Stylisten bat, ihre Perücke zu kürzen. Doch das wurde ihrer Aussage nach nicht ausgestrahlt!

Als Heidi diese Aktion als respektlos bezeichnete, da Jasmin auf eigene Faust gehandelt und Tausende von Euros vernichtet habe, hagelte es auch aus dem Netz Kritik. "Ich kenne die Wahrheit, und was ihr daraus jetzt macht, ist mir eigentlich auch egal", gab Jasmin sich jedoch gleichgültig. Sie habe lediglich anmerken wollen, dass die Fans nicht alles glauben sollten, was sie im TV zu sehen bekommen.

Instagram / jasmin.gntm22.official Jasmin Jaegers, Ex-GNTM-Kandidatin

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / jasminsainabou Jasmin Sainabou Jaegers, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

