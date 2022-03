Hat Kanye West (44) eine neue Unterstützerin gewonnen? Seit Monaten eskaliert der Streit zwischen dem Rapper und seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41) und ihrem neuen Partner Pete Davidson (28). Erst vor Kurzem soll Dave Sirius, ein guter Freund von Pete, Chatverläufe veröffentlicht haben, die zwischen Kanye und Pete stattgefunden haben sollen und in denen der Saturday-Night-Live-Star wohl ein oberkörperfreies Bild an den Rapper verschickt hat und dazu schrieb, dass er gerade im Bett mit dessen Frau sei. Doch nach dieser Aktion scheint jetzt eine bisher noch nicht in Erscheinung getretene Person ganz auf Kanyes Seite zu stehen.

Der "Donda"-Interpret postete auf Instagram ein altes Bild von Dave, das er inzwischen aber wieder gelöscht hat, und zwar als Antwort auf die Veröffentlichung der privaten Nachrichten. Und wer hat das Bild geliked? Niemand Geringeres als Petes Ex-Freundin Cazzie David. Die Schauspielerin war von 2016 bis 2018 mit Pete zusammen und hatte den Comedian kürzlich erst in ihren Memoiren dafür kritisiert, dass er sie angeblich per SMS abserviert hat und kurz darauf mit Ariana Grande (28) auf Instagram an die Öffentlichkeit ging. Schlägt sie sich jetzt auf Kanyes Seite?

Mehr Anhaltspunkte als die "Gefällt-Mir"-Angabe gibt es dafür vorerst nicht. Im Jahr 2020 verriet die Kolumnistin außerdem, dass sie und Pete wieder befreundet seien. Sie bedankte sich sogar in ihrer Buchdanksagung bei ihrem Ex: "Pete. Ich liebe dich", schrieb sie. "Deine Tapferkeit inspiriert mich und deine Freundschaft bedeutet mir die Welt."

Getty Images Pete Davidson und Cazzie David bei den MTV VMAs 2017

Getty Images Kanye West bei einem Event in Chicago im Oktober 2019

Instagram / cazziedavid Cazzie David, Instagram 2021

