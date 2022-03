Wie viel haben Merve Çakır und ihre Rolle gemeinsam? Seit Februar 2021 spielt die Schauspielerin in der deutschen Telenovela Sturm der Liebe mit. Hier verkörpert die gebürtige Hamburgerin die Figur der Shirin Ceylan – sie war ein Zimmermädchen am Fürstenhof und arbeitet inzwischen als Beauty-Bloggerin und ist Teilhaberin an einem Beauty-Salon. Außerdem ist sie immer wieder in Liebesdramen verwickelt! Tickt die Darstellerin Merve eigentlich genauso wie Shirin?

Diese Frage beantwortete der Serien-Star jetzt im Promiflash-Interview! "Genau wie Shirin interessiere ich mich sehr für Beauty und Kosmetik und ich liebe scharfes Essen", verriet Merve. "Ich telefoniere mit meiner Mutter auch immer auf Türkisch und beende die Telefonate wie Shirin mit einem 'Hadi Öptüm', also 'Ok, Bussi'."

Doch sie sieht auch klare Unterschiede zu ihrer "Sturm der Liebe"-Rolle: "Im Gegensatz zu Shirin kann ich besser mit Geld umgehen", betonte Merve. "Sie ist chronisch pleite, bei mir sieht es ein Glück nicht so aus und ich habe mein Temperament deutlich besser unter Kontrolle als Shirin." Überraschen euch ihre Antworten? Stimmt ab!

