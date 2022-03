Mädels, haltet eure Männer fest – es gibt Damen-Nachschub bei Love Island! Gestern ging die zweite Frühjahrsstaffel der beliebten RTL2-Kuppelsendung an den Start. Doch statt mit einer Paarungszeremonie endete die Auftaktfolge mit einem Knall: Die ersten zehn Kandidaten sollen sich erst mal 24 Stunden beschnuppern, bevor sie Couples bilden. Noch ist nicht klar, wer wen wählt. Doch die Frauen bekommen schon heute Abend Konkurrenz!

Wie es in einer Vorabmeldung heißt, werden schon heute Abend die 28-jährige Sandrine und die 23-jährige Jennifer das Feld von hinten aufrollen. Scheinbar ungestört werden die zwei Granaten auf die fünf Boys losgelassen – zumindest heißt es, sie mischen das Brotel auf. In dem haben die Ladys ja eigentlich striktes Zutrittsverbot. Doch wen werden die beiden Beautys wohl direkt ins Flirt-Fadenkreuz nehmen?

Jennifer hat sich jedenfalls schon vor dem Einzug Kuppel-Profitipps von einer Freundin geholt, Ex-Are You The One?-Kandidatin Monami van Eden: "Bis jetzt hat sie mir nur gesagt, dass ich auf mein Herz und meinen Instinkt hören soll. Es ist eine wunderschöne Erfahrung, die du gerade im jungen Alter machen kannst. Sie hat mir ein bisschen Mut zugesprochen und mir gesagt, dass ich auf jeden Fall ihren Support habe und diesen Schritt wagen sollte", erklärte Jennifer vorab im Promiflash-Interview. Angst vor einem möglichen Korb hat die Recruiterin nicht, denn: "Ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein und denke mir: Okay, dann hast du Pech gehabt. Das ist dann eben so, er hat etwas Gutes verpasst."

Und Sandrine? Der Promiflash-Liebling hat zwar auch noch keine TV-Erfahrung, konnte aber auch niemanden in ihrem Umfeld dazu befragen. Sorgen macht sich die hübsche Jurastudentin deswegen aber nicht, wie sie Promiflash vorab verriet: "Man wird schon so gezeigt, wie man ist. Und wenn man so ist, wie man ist, muss man sich keine Sorgen machen. Natürlich ist es schon im Kopf, wie kommt man rüber, wie sieht man aus. Ich denke, dass man die Kameras auch schnell ausblenden kann." Ihre ganze Familie – inklusive ihrer zwei Promi-Cousins – steht voll und ganz hinter ihr!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

