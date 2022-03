Er offenbart ein pikantes Geheimnis! Jimi Blue Ochsenknecht (30) sorgte zuletzt mit seinem Privatleben mächtig für Schlagzeilen: Erst seine turbulente Beziehung mit Yeliz Koc (28), die öffentliche Schlammschlacht nach ihrer Trennung und schließlich die Geburt der gemeinsamen Tochter Snow Elanie. Nun spricht der Moderator auch über die ein oder andere verflossene Liebe. Dabei kam heraus: Jimi wollte tatsächlich schon mal vor den Traualtar treten!

In einer Preview zur nächsten und letzten Folge der ersten Diese Ochsenknechts-Staffel auf Sky sieht man, wie Jimi seinem Schwager Nino Sifkovits dabei hilft, den perfekten Ring für Cheyenne Ochsenknecht (21) zu finden. Denn in der Doku wird die Verlobung von dem Österreicher und der Influencerin thematisiert. Im gleichen Zuge erinnert sich Jimi an eine Situation zurück: "Ich war ja schließlich auch schon mal verlobt. In Venedig, nackt in der Dusche, habe ich den Antrag gemacht. Hat im Endeffekt nicht funktioniert."

Wem Jimi so spontan die Frage aller Fragen gestellt hatte und warum es schlussendlich nicht zur Hochzeit gekommen ist, ist bisher nicht bekannt. Über Yeliz scheint er in diesem Fall aber nicht zu reden.

"Diese Ochsenknechts" - sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

