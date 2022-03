Welchen seiner ehemaligen Konkurrenten sieht Riccardo Basile (30) vorne? Für den Sportmoderator ging Let's Dance in der vergangenen Woche zu Ende: Es hatten einfach zu wenig Leute für ihn und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (39) angerufen. Zusammen mit der schlechten Jurywertung bedeutete das das Aus für die beiden. Zehn Paare sind dagegen noch im Rennen – und Riccardo hat einen klaren Favoriten.

Im Interview mit Promiflash erzählte der 30-Jährige, dass er Amira Pocher (29) und ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (41) vorne sieht. Die Moderatorin bringe das Gesamtpaket mit, um zu gewinnen. "Sie hatte auch keine Vorerfahrungen und steigert sich von Show zu Show", betonte Riccardo. Außerdem habe sie eine tolle Persönlichkeit und sei ihm während der Dreharbeiten ans Herz gewachsen.

Riccardo hätte aber auch selbst noch gerne einmal auf dem Tanzparkett gestanden – er zeigte sich nach seinem Rauswurf ziemlich enttäuscht. Zudem verriet er, dass er die Kritik des Jurors Joachim Llambi (57) am vergangenen Freitag nicht ganz nachvollziehen könne. "Das Feuer in meinen Augen infrage zu stellen, finde ich schade. Denn an meinem fehlenden Willen hat es nicht gelegen", erklärte der Münchner.

