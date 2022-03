Und wieder endet das Abenteuer Leben leicht gemacht für einen Kandidaten. Kurz vor dem großen Finale der Abnehmshow muss Dr. Christine Theiss (42) wieder einen Teilnehmer nach Hause schicken. In der zwölften Folge kämpfen noch sechs Kandidaten um den Einzug ins Finale und um den Gewinn von 50.000 Euro. Für Yasemin hat es diesmal leider nicht mehr gereicht, sie hat nicht genug Kilo verloren.

Yasemin muss als Letzte die alles entscheidende Waage betreten. Dann kommt der Moment der Wahrheit: Sie konnte noch mal 8,5 Kilogramm abnehmen und erreicht damit ein Gewicht von 77,4 Kilogramm. "Da war ich sehr überrascht, weil ich mit weniger gerechnet habe", gab die Teilnehmerin offen zu. Damit steht sie vorerst auf dem letzten Platz, bevor die Prozente angezeigt werden. Mit 9,9 Prozent verdrängt sie Benni zunächst noch unter die gelbe Linie, der mit seinem gewonnenen Bonus von 800 Gramm jedoch schließlich auf 10,38 Prozent kommt und damit Yasemin wieder unter den gelben Strich befördert. "Jetzt muss ich das erst mal alles realisieren", sagt sie nach ihrem Ausscheiden.

Bereits vor der Entscheidung richtete Coach Ramin Abtin (49) emotionale Worte an seinen Schützling. "Es wäre sicher besser gewesen, wenn du ein bisschen mehr das umgesetzt hättest, was ich dir angeboten habe, und das hast du nicht immer wahrgenommen", erklärte Ramin und fuhr fort: "Es gibt auch viele Stunden am Tag, wo ich nicht dabei bin, und ich glaube, dass da von dem, was du an Potenzial hast, deutlich mehr drin gewesen wäre." Yasemin gab sich direkt einsichtig: "Du hast ja recht", meinte sie deutlich berührt.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

SAT.1 / Julia Feldhagen Yasemin, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidatin 2022

SAT.1 Yasemin bei "Leben leicht gemacht" 2022

SAT.1/Julia Feldhagen Yasemin von "Leben leicht gemacht"

