Kann sie am Freitag tanzen? Christina Luft (32) bereitete ihren Fans in der vergangenen Woche mächtig Sorgen: Denn die Profitänzerin verriet nach der fünften Let's Dance-Show, dass sie starke Rückenschmerzen habe. Während der Performance mit ihrem Tanzpartner Mike Singer (22) war davon zwar nichts zu erkennen – doch ihre weiteren Auftritte schienen in Gefahr zu sein. Jetzt gab Christina ihren Followern ein Gesundheitsupdate!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Christina jetzt zwischen Physiotherapie und Tanztraining. "Die Schmerzen sind da, aber auszuhalten, und ich bin jetzt komplett getapet, da kann also nichts passieren", fasste sie die aktuelle Lage zusammen. Ihren Auftritt in der kommenden Show sieht die 32-Jährige also offenbar nicht in Gefahr. "Es wird schon gut werden", zeigte sie sich zuversichtlich.

Vor dem Tanzen mit Mike ruhe sie sich nun noch etwas aus, schilderte Christina ihren Umgang mit der körperlichen Belastung. Der Tatendrang war ihr dabei anzumerken: "Jetzt geht es los mit einem motivierten und hoffentlich schmerzfreieren Trainingstag!"

Getty Images Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance" 2022

RTL/Julia Feldhagen Christina Luft, November 2021

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance"

