Dieser Auftritt kann sich sehen lassen! Judi Dench (87) hoffte bei den diesjährigen Oscars auf einen Preis als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle im Drama "Belfast" – letztlich ging sie aber leer aus. Auf die Nominierung kann sie dennoch mehr als stolz sein: Sie zählt mit ihren 87 Jahren zu den ältesten jemals nominierten Personen in dieser Kategorie. Als Begleitung für den roten Teppich suchte sie sich deshalb jemand ganz Besonderen aus: Judi strahlte mit ihrem Enkel Sam Williams um die Wette.

Das coole Oma-Enkel-Duo posierte ganz lässig und vertraut Arm in Arm für die Fotografen. Während Sam auf einen schlichten schwarzen Anzug mit weißem Hemd, schwarzer Krawatte und schwarzen Sneakern setzte, besuchte Judi das wichtige Event ganz in Weiß. Sie trug ein bodenlanges weißes Kleid mit Perlenverzierungen und kombinierte dazu eine ebenfalls weiße Clutch und schlichten Goldschmuck. Ihre typische weiße Kurzhaarfrisur rundete den Look ab und ließ die Schauspielerin strahlen.

Dass Judi und Sam ein Herz und eine Seele sind, stellten sie zuletzt auf TikTok unter Beweis. Dort war die berühmte Großmutter schon öfter auf dem Account ihres Enkels zu sehen – und ließ die Fanherzen schmelzen. Die beiden tanzten unter anderem zusammen und erreichten so mit ihrem ersten Video schon innerhalb weniger Tage eine halbe Million Leute.

Getty Images Judi Dench und ihr Enkel Sam Williams bei den Oscars 2022

Getty Images Judi Dench und ihr Enkel Sam Williams im Oktober 2021

Instagram / smokeyoakey1 Sam Williams und Judi Dench

