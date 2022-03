Jimi Blue Ochsenknecht (30) plaudert intime Details über die Verlobung seiner Schwester aus! An Neujahr stellte Nino Sifkovits der Influencerin Cheyenne Ochsenknecht (21) die Frage aller Fragen – und sie hat Ja gesagt. Den Antrag hatte der Österreicher schon knapp ein halbes Jahr vorher geplant. Als es so weit war, verlief aber trotzdem nicht alles nach Plan: Nino war angetrunken, als er vor Cheyenne auf die Knie ging!

In der aktuellen Diese Ochsenknechts-Folge ist zu sehen, wie Nino und Cheyenne den Silvesterabend mit Freunden in einem Restaurant in Lissabon genießen. Neben Essen gab es aber offenbar auch reichlich zu trinken, wie Jimi im Hinblick auf Nino verriet: "Der hat dann irgendwann geschrieben, dass er schon ziemlich einen sitzen hat und nicht mehr weiß, wie lange er das aushält. Ich glaube, um 20, 21 Uhr meinte er: 'Ey, ich habe mir so einen reingestellt.'" Der "Die Wilden Kerle"-Star vermutete aber, dass Nino das ein wenig dabei half, in dem Moment die Nervosität in den Griff zu bekommen. "Da kann man schon mal ein Gläschen vorher trinken, dass man ein bisschen entspannter ist", fasste Jimi zusammen.

Für den Antrag hat Nino Cheyennes Familie um Erlaubnis gebeten. "Mir war es wichtig, dass ich auch wirklich jeden frage", betonte der Landwirt. Jimi und Wilson (32), die Brüder seiner Liebsten, sowie deren Mutter Natascha (57) haben ihn sogar zum Juwelier begleitet, um einen passenden Ring für das Model auszusuchen.

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20:15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige

Sky Deutschland/Jennifer Endom "Diese Ochsenknechts"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de