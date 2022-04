Die letzte Rose ist vergeben! In einem Herzschlagfinale entschied sich Dominik Stuckmann (30) in dieser Woche für Anna Rossow (33). Zuvor hatte der Bachelor mit ihr und der Zweitplatzierten Jana-Maria Herz (30) noch romantische Dates erlebt. Doch wie viel Zeit vergeht eigentlich zwischen den Rendezvous und der letzten Entscheidung? Die Ex-Rosenkavaliere Niko Griesert (31) und Andrej Mangold (35) verrieten Promiflash, wie der Dreh am Ende der Staffel abläuft.

Niko erinnert sich im Gespräch mit Promiflash daran, dass zum Finale hin alles sehr schnell ging. "Zum Schluss geht es Schlag auf Schlag, die Zeitabstände sind sehr gering", erzählte der TV-Junggeselle aus dem vergangenen Jahr. Damit bleibe auch immer weniger Zeit, wirklich grundlegend über die wegweisende Entscheidung nachzudenken, die man in dieser Rolle zu treffen hat.

Ähnlich sieht es auch Andrej: "Der ganze Drehplan ist relativ eng gestrickt. Im Finale triffst du an einem Tag Kandidatin A, am nächsten Tag Kandidatin B und am dritten Tag vergibst du die letzte Rose." Man habe also eine Nacht, um seine Entscheidung zu treffen – was nicht wirklich ausreiche, um alle Eindrücke zu verarbeiten.

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Finale von "Der Bachelor"

Splash News ; ActionPress Andrej Mangold auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

