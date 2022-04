Will sich Will Smith (53) etwa nicht den Konsequenzen seiner Taten stellen? Es war das Gesprächsthema Nummer eins bei der diesjährigen Oscar-Verleihung: Nachdem Chris Rock (57) auf der Bühne einen Witz über die Erkrankung von Jada Pinkett-Smith (50) gemacht hatte, marschierte der Prinz von Bel Air-Star wütend auf die Bühne und ohrfeigte den Comedian. Infolge des Vorfalls trat der Schauspieler dann sogar aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences aus. Jetzt soll Will nach diesem Oscar-Skandal wohl nach Dubai geflüchtet sein.

Wie Showbiz 411 erfahren haben will, ist der 53-Jährige aktuell bei einem Scheich in den arabischen Emiraten untergetaucht. Bei dem arabischen Royal handelt es sich wohl um Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, den Erbprinzen von Dubai. Angeblich hat der 39-Jährige den Hollywood-Star zu sich geholt, damit sich Will fernab der ganzen negativen Schlagzeilen unter der Sonne von Dubai erholen kann.

Der Scheich und sein US-amerikanischer Kumpel sollen schon seit einiger Zeit sehr gut befreundet sein. So soll "Fazza", wie der Araber auch genannt wird, zur Geburt seiner Zwillinge beispielsweise jede Menge Geschenke von dem dreifachen Vater bekommen haben. Fazzas Kinder nennen den frischgebackenen Oscar-Preisträger sogar angeblich "Onkel Will". Der Filmproduzent soll wiederum im persönlichen Gym des Scheichs trainiert haben dürfen, während er für seine YouTube-Dokumentation "Best Shape of My Life" drehte.

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Erbprinz von Dubai

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

